В Петербурге провели "высокоточную" облаву на мигрантов

Петербургские полицейские рассказали о новом способе проведения миграционных проверок. Если раньше силовики действовали преимущественно "по принципу универсальности", устраивая тотальные проверки той или иной локации, то за минувшую неделю был применен так называемый высокоточный подход.

Перед началом рейдов жалобы жителей легли в основу "дорожной карты". Таким образом возможные правонарушения получили конкретные адреса и были разделены по своему типу. Пресс-служба регионального главка МВД отметила, что в районе Веселого поселка регулярно жалуются на мигрантов-таксистов. В свою очередь, в центре города чаще недовольны поведением больших групп мигрантов в жилых домах.

За пять минувших дней задержали более пятисот иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране и теперь ожидающих депортации. Всего в связи с подобными нарушениями возбудили триста уголовных дел.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)