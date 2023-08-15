Шойгу допустил применение Россией кассетных боеприпасов в будущем

Министр обороны Сергей Шойгу высказался о практике применения кассетных боеприпасов. До последнего времени Россия не задействовала этот вид вооружений, руководствуясь гуманитарными соображениями, отметил Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности. На его слова ссылается ТАСС.

"Однако это решение может быть пересмотрено", - продолжил министр свою мысль.

В своем выступлении спикер сослался на позицию США, чьи официальные представители регулярно высказываются о применении кассетных бомб как о военном преступлении. При этом, по сведениям Шойгу, американская сторона замечена в его совершении на Украине. Министр посетовал, что международные гуманитарные организации предпочитают игнорировать это явление.

фото: Telegram-канал Минобороны России