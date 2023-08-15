На Петроградской стороне восстановили окна исторического дома

В Петербурге подошел к концу капитальный ремонт дореволюционного дома №12 по улице Куйбышева, о чем сообщается на сайте Смольного.

Несмотря на принадлежность здания к так называемой рядовой застройке, его отличали уникальные исторические детали, в частности, деревянные окна парадной лестницы. В течение последних четырех месяцев окна удалось восстановить.

"Когда в доме не было радиаторов отопления, большие окна со специальными нишами служили жителям холодильниками. С задачей успешно справились – первозданный облик уникальных окон удалось сохранить", - написал в своем Telegram-канале вице-губернатор Анатолий Повелий.

Воссозданные окна сделаны из лиственницы, которая традиционно использовалась в городе для изготовления рам.

Обновленная облицовка фасада позволит защитить дом от влаги.

фото: Повелий Анатолий Анатольевич / Telegram (скриншот видео)