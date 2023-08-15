В Петербурге будут судить мужчину, бросавшегося патронами в полицейских

В Петродворцовый районный суд Петербурга направили материалы дела о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК), о чем сообщает прокуратура.

По версии силовиков, в июле 33-летний фигурант выгнал из квартиры жену и заперся вместе с детьми. При задержании он достал охотничье ружье и в нетрезвом состоянии стал швыряться патронами в полицейских. Один из патронов попал силовику в лицо и нанес ранение.

В деле петербуржца имеется также обвинение по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК). Ему инкриминируют неззаконное проникновение на место бывшей работы, где он похитил сыше 142 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру