Депутат МО "Невский округ" Павел Кочанжи погиб на СВО

Депутат муниципального образования "Невский округ" Павел Кочанжи погиб при выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции, сообщили в Совете муниципальных образований Петербурга 15 августа. Павлу Кочанжи было 24 года.

"При выполнении боевых задач спецоперации по освобождению территорий от неонацистского режима погиб депутат МО "Невский округ", артиллерист-разведчик Павел Кочанжи." - говорится в сообщении СМО.

Эту информацию ЗАКС.Ру также подтвердил депутат Заксобрания Всеволод Беликов.

- Гордость была. Мастер спорта по вольной борьбе, классической греко-римской. Я его еще школьником звал в академию. Рассказывал, как это клево быть офицером артиллеристом-разведчиком. Вот так вот, - сказал Беликов.

Погибший - сын главы МО "Невский Округ" Сергея Кочанжи. Павел Кочанжи избрался в муниципальный совет во время дополнительных выборов в сентябре 2022 года от "Единой России". На момент избрания он проходил военную службу. В 2022 году Кочанжи окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию по специальности инженер специальных радиотехнических систем.

Константин Леньков, фото МО "Невский округ"