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Муниципал 13:45

Депутат МО "Невский округ" Павел Кочанжи погиб на СВО

фото ЗакС политика Депутат МО "Невский округ" Павел Кочанжи погиб на СВО

Депутат муниципального образования "Невский округ" Павел Кочанжи погиб при выполнении боевых задач в рамках специальной военной операции, сообщили в Совете муниципальных образований Петербурга 15 августа. Павлу Кочанжи было 24 года. 

"При выполнении боевых задач спецоперации по освобождению территорий от неонацистского режима погиб депутат МО "Невский округ", артиллерист-разведчик Павел Кочанжи." - говорится в сообщении СМО. 

Эту информацию ЗАКС.Ру также подтвердил депутат Заксобрания Всеволод Беликов

- Гордость была. Мастер спорта по вольной борьбе, классической греко-римской. Я его еще школьником звал в академию. Рассказывал, как это клево быть офицером артиллеристом-разведчиком. Вот так вот, - сказал Беликов. 

Погибший - сын главы МО "Невский Округ" Сергея Кочанжи. Павел Кочанжи избрался в муниципальный совет во время дополнительных выборов в сентябре 2022 года от "Единой России". На момент избрания он проходил военную службу. В 2022 году Кочанжи окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию по специальности инженер специальных радиотехнических систем. 

Константин Леньков, фото МО "Невский округ"


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