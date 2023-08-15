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Новости 14:20

В зале петербургского суда освободили серийную "избавительницу от сглаза"

фото ЗакС политика В зале петербургского суда освободили серийную "избавительницу от сглаза"

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к одному году и двум месяцам жительницу города Анжелу Лойкович по делу о "снятии сглаза". Как сообщает объединенная пресс-служба судов, ее преследовали по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК). Свою вину женщина признала. С учетом предварительной меры ее освободили сразу после вынесения приговора.

Следствие и суд установили, что прошлой осенью фигурантка обманным путем побудила одну из прохожих снять и передать ей украшения стоимостью 70 тысяч рублей. В противном случае подсудимая посулила потерпевшей "черную полосу в жизни".

Примечательно, что ранее городские суды уже рассматривали подобные эпизоды с участием Лойкович: ее "карьера" избавительницы от порчи длится как минимум с 2011 года. В настоящее время схожее дело рассматривает Красносельский районный суд.

Фото: ЗАКС.Ру


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