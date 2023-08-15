Нарышкин пожаловался на "извращения" в Европе

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался о наблюдаемом им в Европе негативном тренде.

"Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу — такое количеств разного рода извращений там расплодилось", - приводит "Коммерсант" его речь, произнесенную на XI Московской конференции по международной безопасности.

Член Совбеза заочно обратился к главе европейской дипломатии Жозефу Боррелю, недавнее выступление которого его не устроило. Нарышкин упрекнул оппонента в расизме и неоколониализме.

Ранее Боррель уподобил Европу цветущему саду, а остальной мир - джунглям.

фото: kremlin.ru (скриншот видео)