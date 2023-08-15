Милонов хочет обязать россиян посещать психолога перед пластическими операциями

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил узаконить обязательный визит к терапевту и к психологу для всех сограждан, желающих хирургическим образом поменять внешность. По его мнению, стремление к пластической операции может представлять собой один из видов девиации и стать пагубной зависимостью.

"Ну кто думает о том, что, когда человек меняет свою внешность, он может не отдавать себе отчет в этом, он может страдать психическим расстройством, а после операции вообще не примет свой изменившийся облик?", - гласит один из доводов единоросса в его Telegram-канале.

Милонов выразил уверенность, что пластическая хирургия не должна быть общедоступным бизнесом. При этом петербуржец признал, что в случаях серьезных дефектов и травмы операции на внешности способны помочь людям. Тем не менее, заключил депутат, решение о хирургическом вмешательстве должен принимать терапевт, а в некоторых ситуациях - психиатр.

Фото: ЗАКС.Ру