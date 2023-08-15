На севере Петербурга накрыли магазин с "санкционкой"

В Приморском районе Петербурга силовики приостановили деятельность торговой точки, реализовывавшей санкционную продукцию.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, магазин был частью Долгоозерного рынка и располагался на улице Ильюшина. В нем без разрешительных документов продавались европейские сыры и мясные деликатесы.

В отношении торговой точки составили протокол по ч. 1 ст. 14.43 КоАП (нарушение продавцом требований технических регламентов). Нарушителю назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram