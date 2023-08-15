Петербурженка отсудила 300 тысяч рублей за падение на льду

Невский районный суд Петербурга занял сторону местной жительницы Хамиды Исрафиловой в ее споре с управляющей компанией "Собрание". Претензии истицы были связаны с некачественной зимней уборкой, из-за которой она получила травмы в марте прошлого года на придомовой территории. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

У женщины диагностировали закрытый перелом ноги со смещением. Представитель ответчика на заседание не пришел.

С ООО "УК Собрание" взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 100 тысяч рублей штрафа.

Фото: ЗАКС.Ру