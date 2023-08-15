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Новости 16:15

Петербурженка отсудила 300 тысяч рублей за падение на льду

фото ЗакС политика Петербурженка отсудила 300 тысяч рублей за падение на льду

Невский районный суд Петербурга занял сторону местной жительницы Хамиды Исрафиловой в ее споре с управляющей компанией "Собрание". Претензии истицы были связаны с некачественной зимней уборкой, из-за которой она получила травмы в марте прошлого года на придомовой территории. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

У женщины диагностировали закрытый перелом ноги со смещением. Представитель ответчика на заседание не пришел.

С ООО "УК Собрание" взыскали 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба и 100 тысяч рублей штрафа.

Фото: ЗАКС.Ру


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