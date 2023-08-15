В Великих Луках открыли памятник Сталину

На территории завода "Микрон" в Великих Луках установили и торжественно открыли памятник советскому руководителю Иосифу Сталину, передает РИА Новости. Инициатором установки выступил фонд культурного наследия "Русский Витязь".

"Это очень важно, что нашлись единомышленники среди руководства завода, в трудовом коллективе. Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину", - рассказал заместитель гендиректора фонда Владимир Паршиков.

Высота монумента, возвышающегося у главного входа и изготовленного скульптором Михаилом Красильниковым, составила восемь метров. Он был готов еще четыре года назад. Изваяние хотели первоначально установить в Волгограде, но региональные власти отказались от идеи, после чего работа уехала в Псковскую область.

фото: History Club / YouTube (скриншот)