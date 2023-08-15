Упавшая на льду петербурженка достигла мирового соглашения с ответчиком по иску

Петербурженка Татьяна Познанская смогла прийти к мировому соглашению с АО "Автопарк № 7 Спецтранс", к которому ранее был подан иск из-за ее травмирования на льду.

Падение потерпевшей случилось в декабре прошлого года на участке проспекта Энергетиков, который компания должна была убрать от снега и льда. Иск к ответчику в интересах петербурженки подал прокурор.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Красногвардейский районный суд прекратил производство по делу. Акционерное общество согласилось выплатить Познанской 250 тысяч рублей компенсации. Таким образом, первоначальная сумма претензий снизилась вдвое.

Фото: ЗАКС.Ру