На Глухарской улице в Петербурге появятся две школы

Сотрудники петербургского Госстройнадзора согласовали строительство двух школ в активно развивающейся северной части Приморского района. Оба объекта будут относиться к Глухарской улице, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Город получит их от застройщика бесплатно.

Одна из школ способна будет принять 1 100 учащихся, которых поделят на 44 класса. Учреждение вместит в себя актовый зал, библиотечный центр, два бассейна и три спортзала.

Вторая школа предназначена для учебы 825 человек. В ней будет 33 класса. Ученики смогут в числе прочего посещать в ней хореографическую студию и драматический кружок. Во дворе оборудуют стадион и игровые площадки.

фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга / ВКонтакте