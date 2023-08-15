Из-за постов про Путина петербурженке грозит штраф за "дискредитацию армии"

Петербургские правоохранители составили на местную жительницу Оксану Лобас протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Об этом со ссылкой на нее саму сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Женщину преследуют из-за публикаций общественно-политического характера в социальной сети "ВКонтакте". В них, частности, упоминаются действующий российский президент и проводимая им военная спецоперация.

Максимальный штраф, грозящий автору постов, может составить 50 тысяч рублей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру