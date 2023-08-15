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Новости 19:53

В Ленобласти семьям погибшим на СВО компенсируют затраты на установку памятников

фото ЗакС политика В Ленобласти семьям погибшим на СВО компенсируют затраты на установку памятников

Правительство Ленинградской области анонсировало новую меру поддержки семей участников военной спецоперации. Речь идет о семьях, члены которых погибли в зоне боевых действий.

Чиновники готовы оплатить установку памятников на могилах бойцов. Предлагается и другая схема.

"Мы можем разработать достойный памятник и предлагать его родным или, если они выберут другой, компенсировать базовую стоимость типового памятника", - приводит слова губернатора Александра Дрозденко пресс-служба регионального правительства.

На встрече чиновников с близкими погибших была достигнута договоренность о помощи семьям со стороны фондов "Паскаль за мир", "Защитники Отечества", "Ленинградский рубеж" и комитета общественных коммуникаций.

Фото: ЗАКС.Ру


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