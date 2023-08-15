Бывший министр из Коми получил политубежище в США и устроился дальнобойщиком

В социальных сетях набирает популярность ролик, на котором интервьюируют бывшего чиновника из правительства республики Коми, который эмигрировал в США и работает водителем большегрузов. Медиапроект RTVI смог выяснить, что речь идет о бывшем региональном министре сельского хозяйства Денисе Шароновым, у которого не сложились отношения с главой Коми Владимиром Уйбой.

"Если раньше люди, которые хотели что-то поменять, они просто системой вычеркивались, то в 2022-м году это стало трансформироваться в то, что люди инакомыслящие — не так как основная часть чиновников и силового аппарата - они стали не просто неугодны, их стали изолировать. Был бы человек - статья найдется", - рассказал журналистам бывший чиновник.

Осенью прошлого года Шаронов получил мобилизационную повестку, после чего решил эмигрировать. Ему удалось добиться предоставления политического убежища в Америке. Своим сегодняшним местом работы и качеством жизни он доволен.

фото: Новые Американцы / YouTube (скриншот)