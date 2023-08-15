Деревянной усадьбе в Гатчине вернули статус памятника

Правительство Ленинградской области вернуло статус выявленного памятника и государственную охрану деревянной усадьбе Клодницких в Гатчине. На редкое явление обратили внимание активисты из движения "Живой город".

Дореволюционное здание на углу улиц Достоевского и Володарского пятнадцать лет назад пережило сильный пожар, вскоре после чего его сняли с охраны. Некоторые градозащитники до сих пор предполагают, что имел место умышленный поджог.

По неподтвержденным данным, история усадьбы могла начаться в 1870-х годах. В следующем десятилетии зданием завладел военный инженер и архитектор Иван Клодницкий.

фото: Живой город / Telegram