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Три человека задержаны после драки у призывного пункта на набережной Фонтанки

фото ЗакС политика Три человека задержаны после драки у призывного пункта на набережной Фонтанки

Три человека были задержаны из-за массовой драки возле пункта отбора на контрактную службу в армии по Ленинградской области, сообщила 16 августа "Фонтанка". По информации издания, об инциденте в полицию сообщил в ночь на среду 22-летний инструктор.

По словам звонившего, во дворе учреждения на набережной Фонтанки, 90/3, дрались шесть человек. Прибывший наряд задержал троих, младшему из которых исполнилось 35 лет, а старшему — 43 года. Инструктор заявил о покушении на свое здоровье с их стороны, а также поведал о том, что они якобы пытались поджечь военкомат.

В отношении задержанных составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и поместили в изолятор. Как уточняет 78.ru, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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