Депутат Госдумы предложил признавать иноагентами зарубежные консалтинговые компании

Иностранные консалтинговые компании, занимающиеся изучением товарных рынков в России, следует признавать нежелательными организациями, полагает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Как передают "Известия", также депутат считает нужным признавать иноагентами созданные ими российские структуры.

Для реализации своих предложений Кирьянов считает нужным внести поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности РФ". Как заявил парламентарий, сейчас иностранные исследовательские компании занялись перерегистрацией в России в связи с уже внесенными в конце июля поправками. Последние предусматривают, что доля отечественных собственников в таких фирмах должна составлять не менее 80 %. Саму процедуру депутат считает фейковой, призванной лишь формально соблюсти предъявляемые законодательством требования.

В комментарии изданию Кирьянов сослался на "открытое информационное и экономическое противостояние со странами Запада" и заявил о важности предотвращения неконтролируемого сбора персональных данных россиян. Последний, по его мнению, представляет собой не что иное, как "экономический шпионаж".

Предлагаемые меры могут коснуться ряда агентств, в том числе Nielsen, GFK, IQVIA и IPSOS. "Такие компании необходимо вносить в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, а любых номиналов, на которых они пытаются перерегистрировать свою деятельность в РФ, вносить в реестр иностранных агентов", — заявил Кирьянов.

Фото: ЗАКС.Ру