"Фонтанка": Задержан депутат МО "Ржевка"

Петербургские правоохранители задержали депутата МО "Ржевка" Игоря Губайдулина, пишет "Фонтанка" со ссылкой на источники в силовых структурах. Задержание случилось еще в понедельник и связано с обвинениями в приставаниях к несовершеннолетнему.

Дело в отношении мундепа возбудили по статье "развратные действия" (ст. 135 УК).

63-летний Губайдулин, избравшийся в совет от единороссов, имеет звание заслуженного мастера боевых искусств. Он специализируется на каратэ, что уточнил медиапроект "Mash на Мойке". Суд 16 августа должен будет избрать ему меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру