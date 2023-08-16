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В Петербурге дали реальный срок посреднику в передаче взятки сотрудникам МВД

фото ЗакС политика В Петербурге дали реальный срок посреднику в передаче взятки сотрудникам МВД

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к трем годам колонии строгого режима жителя города Ивана Франгопуло. Его признали виновным в посредничестве в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК), сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Следствие и суд установили, что фигурант выступал в качестве посредника при получении 20 млн коррупционных рублей.

Деньги были адресованы сотрудникам транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу и передавались от представителя одного из филиалов "Российских железных дорог". В деятельности организации силовики выявили нарушения и потребовали от филиала РЖД незаконное вознаграждение за непривлечение должностных лиц к ответственности. Франгопуло взяли с поличным прошлым летом при передачи части взятки.

Фигурант признал вину и раскаялся. До суда он сотрудничал со следствием, находясь под домашним арестом. Сразу после оглашения приговора его взяли под стражу.

Фото: ЗАКС.Ру


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