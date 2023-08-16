Красноярец получил десять лет заключения за попытку поджечь военкомат

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 25-летнего жителя Красноярска Андрея Петраускаса. В связи с поджогом военкомата его признали виновным в организации теракта (ч. 1 ст. 205 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК), о чем сообщил медиапроект "Зона солидарности".

Суд установил, что в начале октября прошлого года Петраускас довел свой криминальный умысел до конца. При этом поначалу ему инкриминировали лишь покушение на совершение теракта.

Действия фигуранта попали на камеру видеонаблюдения, что позволило задержать его спустя четыре дня после атаки на здание военкомата.

Фото: ЗАКС.Ру