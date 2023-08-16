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Новости 19:21

В загоревшемся петербургском приюте погибли собаки

фото ЗакС политика В загоревшемся петербургском приюте погибли собаки

Приют для бездомных животных загорелся днем 16 августа в Красногвардейском районе Петербурга. МЧС сообщило, что к двум часам дня возгорание на площади 50 кв. метров удалось потушить. С огнем боролись два пожарных расчета и десять человек.

В ходе происшествия, по уточненным позже данным, погибли четыре собаки. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на представителей приюта "Ильинка", расположенного по адресу Поселковая улица, 18.

Здание теперь остро нуждается в ремонте. Кроме того, учреждение организовало сбор сухого корма для собак.

фото: pixabay


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