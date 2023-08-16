В России сильнее всего дорожают свинина и курица

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 8 по 14 августа. Товары и услуги всех видов подорожали за отчетный период на 0,1% (неделю назад показатель составил 0,01%). С Нового года инфляция ускорилась до 3,52%.

Наибольший рост розничной цены из продовольствия продемонстрировали свинина (+1,54%), курица (+1,53%), яблоки (+1,17%), подсолнечное масло (+0,47%), сосиски (+0,42%) и гречка (+0,4%).

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю лук (-7,56%), картофель (-6,96%), морковь (-6,13%), капуста (-5,16%), помидоры (-4,32%) и свекла (-3,5%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали пылесосы (+1,1%), дизельное топливо (+0,65%), бензин (+0,53%), телевизоры (+0,51%), легковая иномарка (+0,49%) и женские прокладки (+0,44%).

В годовом выражении общая потребительская инфляция составила 4,66%.

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