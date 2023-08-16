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Новости 20:55

Минцифры нуждается в полумиллионе новых айтишников

фото ЗакС политика Минцифры нуждается в полумиллионе новых айтишников

Глава Минцифры Максут Шадаев на встрече с президентом представил актуальную информацию о нехватке специалистов в IT-отрасли, работающих на российские предприятия и организации. На сегодняшний день его ведомство оценивает этот дефицит в 500-700 тысяч сотрудников, передает "Интерфакс".

Именно столько кадров требуется компаниям "для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли". За последнее время Шадаев отметил некоторый прогресс на этом направлении.

"На 13% у нас увеличилось количество сотрудников за прошлый год, которые работают в IT-компаниях", - рассказал чиновник.

Всего в стране насчитывается порядка 740 тысяч трудоустроенных айтишников.

фото: pixabay


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