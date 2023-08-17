РИА "Новости": На сопредседателя движения "Голос"* возбуждено уголовное дело

Следствие возбудило против сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца уголовное дело об организации деятельности нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ), сообщило утром 17 августа РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых органах. В связи с этим состоялись обыски у правозащитника и у ряда его соратников.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации", — заявил источник информагентства.

По словам собеседника журналистов, в связи с возбужденным уголовным делом в восьми регионах России состоялись обыски. Силовики пришли к самому Мельконьянцу и к 14 его сторонникам, следственные действия развернулись в Москве, Петербурге, Казани и других городах.

В частности, утром в четверг состоялся обыск в квартире активиста Владимира Жилкина в Москве, сообщил проект "ОВД-Инфо"**.

Движение "Голос"* было создано с целью наблюдения за выборами в России. В списке иностранных агентов оно находится с августа 2021 года.

*Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру