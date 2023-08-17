Путин поручил рассмотреть вопрос об определении значения "архитектурной концепции"

Правительство России должно рассмотреть вопрос о введении в законодательство определения понятий "архитектурное произведение" и "архитектурная концепция", следует из соответствующего поручения президента Владимира Путина. Заниматься этим кабмину предстоит совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Поручение было опубликовано на сайте Кремля по итогам посещения президентом выставки "Развитие креативной экономики в России" в конце минувшего мая.

Также Путин распорядился рассмотреть возможность определения в сметах на строительство общественных зданий механизмов по учету расходов на размещение скульптур, создаваемых местными авторами. Кроме того, кабмину предстоит заняться вопросом включения требования указывать информацию об архитекторе в созданный им проект.

Фото: Kremlin.ru