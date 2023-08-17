Беглов распорядился обеспечить безопасность проведения Дня знаний в Петербурге

В Смольном под председательством Александра Беглова состоялось совместное заседание городских антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили 17 августа в администрации губернатора. Участники обсудили вопросы противодействия терроризму, в том числе его профилактики в городе, а также рассмотрели меры по защите потенциальных объектов атак и мест массового скопления людей.

Беглов на совещании обратил внимание на принятые в летнее время дополнительные меры по обеспечению безопасности. "Благодаря нашей слаженной совместной работе в Петербурге не допущено массовых беспорядков и конфликтов на межнациональной почве. Обстановка в городе контролируемая", — приводит слова градоначальника его пресс-служба.

Также Беглов призвал продолжить работу по укреплению защищенности различных объектов на территории города. Попутно он поручил принять меры для обеспечения безопасности в День знаний.

Фото: ЗАКС.Ру