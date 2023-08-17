Наталия Астахова покорила вулкан на Камчатке

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Наталия Астахова решила провести депутатские "каникулы" на Камчатке. Парламентарий совершила восхождение на Авачинский вулкан. Депутат поднялась на высоту более 2,7 тысячи метров над уровнем моря. О своих приключениях Астахова рассказала в своем Telegram-канале 17 августа.

"Там на краю кратера, над облаками, меня переполняли эмоции от того, что я смогла взойти на вершину, не сдалась, не испугалась. Предстояло еще спуститься. Под проливным дождем со снегом спуск оказался нисколько не легче подъема. Никогда точно не знаешь, что ждет тебя на пути и каким сложным будет он. Только преодолев его, начинаешь осознавать, как это вообще возможно. Откуда черпала силы, знаю, но это слишком личное. Счастлива, что у меня получилось" - написала депутат.

Путь на вершину вулкана занял у депутата около семи часов.

Авачинская сопка - действующий вулкан, расположенный неподалеку от столицы региона Петропавловска-Камчатского. Из-за близости с городом он пользуется популярностью у туристов. В летнее время путешественникам не нужно проходить подготовку и закупать специальное оборудование.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Наталии Астаховой