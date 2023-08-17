На Милонова подали в суд о защите чести и достоинства

Активистка ЛДПР из донбасской Горловки Ирина Воскобойникова обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства после конфликта с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, рассказала петербургский юрист Ирина Баханович. Сама история со скандалом между участниками произошла еще больше месяца назад.

По утверждению Баханович, в середине июля Милонов явился в горловское отделение ЛДПР и высказал недовольство действиями Воскобойниковой. Согласно сообщению юриста, после этого у собеседницы депутата ухудшилось самочувствие.

"Ирина Анатольевна известна в городе своей помощью, в том числе, родственникам военнослужащих, у нее сын погиб на СВО. После этого события Ирина Воскобойникова попала в больницу с инсультом", — написала Баханович в своем Telegram-канале. По ее словам, Милонов перед Воскобойниковой после произошедшего не извинился, вследствие чего последняя обратилась в суд.

Как указала "Фонтанка" со ссылкой на документ, свои моральные страдания истец оценила в один миллион рублей.

Сам Милонов 14 июля писал в своем Telegram-канале об обнаружении некой подпольной группы, которая якобы могла заниматься сбором персональных данных российских военнослужащих, а также сведений об их дислокации. "Уже обратился в правоохранительные органы для незамедлительной проверки вражеского подразделения, которое развернуло деятельность в Горловской ячейке ЛДПР", — написал он тогда в своем Telegram-канале. В следующем посте он выложил видеозапись перебранки в офисе либерал-демократов.

Позже, в интервью "Фонтанке", Милонов заявил, что его оппонентка выкладывала данные в открытые источники. "Воскобойникова сливала наши данные персональные в открытые источники. <...> У меня есть скриншоты, которые лично она выкладывала", — заявил он. Факт нападения на активистку депутат отрицал.

Фото: ЗАКС.Ру