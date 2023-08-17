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Новости 15:17

В Псковской области ФСБ пресекла попытку шпионажа в пользу Украины

фото ЗакС политика В Псковской области ФСБ пресекла попытку шпионажа в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали уроженца Днепропетровска, перешедшего российскую границу и оказавшегося в Печорском районе Псковской области. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Инцидент случился еще в мае. Силовики установили, что украинец намеревался выполнить задание спецслужб своей страны и собрать сведения о российских пограничниках, а также о соотечественниках, сотрудничающих с правоохранителями. Приступить к сбору информации днепропетровец не успел.

Задержанному вынесли предостережение об ответственности, которая может наступить по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Ему запретили въезд в Россию на ближайшие тридцать лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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