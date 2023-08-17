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Новости 16:14

В Петербурге задержали гендиректора ритуальной компании

фото ЗакС политика В Петербурге задержали гендиректора ритуальной компании

Петербургские полицейские в рамках дела о мошенничестве (ст. 159 УК) задержали 31-летнего гендиректора одной из компаний, работающих в сфере ритуальных услуг. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на источники в силовых структурах. 

В квартире бизнесмена в центре города прошел обыск с изъятием техники. 

По версии следствия, сотрудники компании брали деньги за де-факто невыполненные работы. В одном из эпизодов они обязались подготовить тело к погребению, однако вместо этого труп несколько недель пролежал в грузовике при уличной температуре воздуха. За эту "услугу" с клиента в прошлом году взяли более 40 тысяч рублей.

Расследование дела и установление других лиц, причастных к преступлениям, продолжаются.

Фото: ЗАКС.Ру


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