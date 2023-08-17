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Новости 16:42

Запустившую бутылкой в петербургский троллейбус иностранку выдворят из РФ

фото ЗакС политика Запустившую бутылкой в петербургский троллейбус иностранку выдворят из РФ

Московский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей уроженку Таджикистана Сановабар Еронову, продолжающую незаконно пребывать в стране. Штраф стал приговором в рамках дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Минувшей осенью иностранка швырнула стеклянную бутылку в окно отъезжающего троллейбуса на Московской площади, что и стало поводом для ее преследования.

С начала месяца фигурантка дела ждет выдворения из страны, которое ей вместе со штрафом в 5 тысяч рублей назначил Октябрьский районный суд. Ранее она нелегально работала на Софийской овощебазе. Установлено, что в городе она проживала с пятью детьми, которые не были устроены ни в школу, ни в детский сад.

Фото: ЗАКС.Ру


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