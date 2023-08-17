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Новости 17:05

У прокуратуры возникли претензии к нескольким плавучим объектам в Петербурге

фото ЗакС политика У прокуратуры возникли претензии к нескольким плавучим объектам в Петербурге

Петербургская прокуратура и сотрудники Смольного изучили плавучие объекты в акваториях рек. Как сообщает надзорное ведомство, специалисты выявили нарушения водного законодательства.

Некоторые объекты оказались размещенными в воде в отсутствие разрешительных документов. В связи с двумя такими ситуациями прокуратура подала иски в городские суды. Другой распространенный случай - скорое истечение договоров, позволяющих занимать участок акватории. 

Главы организаций, ответственных за нахождение объектов в границах рек, получили восемнадцать прокурорских представлений. Орган власти также вынес четырнадцать предостережений о недопустимости нарушений законодательства.

Фото: ЗАКС.Ру


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