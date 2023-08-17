До октября закроется трамвайное движение по Лиговскому проспекту

Петербургский "Горэлектротранс" объявил о приостановке на ближайшие полтора месяца трамвайного движения по Лиговскому проспекту.

Изменения продиктованы ремонтом дороги на километровом отрезке проспекта от набережной Обводного канала до пересечения с Расстанной улицей. Работы начнутся в предстоящую субботу и должны будут завершиться к 1 октября.

На время ремонта маршрут №16 закроется полностью, движение маршрутов №49 и №25 урежут до кольца у Волковского кладбища, а маршрут №41 проследует до своей конечной остановки в обход.

Фото: ЗАКС.Ру