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Новости 17:54

До октября закроется трамвайное движение по Лиговскому проспекту

фото ЗакС политика До октября закроется трамвайное движение по Лиговскому проспекту

Петербургский "Горэлектротранс" объявил о приостановке на ближайшие полтора месяца трамвайного движения по Лиговскому проспекту.

Изменения продиктованы ремонтом дороги на километровом отрезке проспекта от набережной Обводного канала до пересечения с Расстанной улицей. Работы начнутся в предстоящую субботу и должны будут завершиться к 1 октября.

На время ремонта маршрут №16 закроется полностью, движение маршрутов №49 и №25 урежут до кольца у Волковского кладбища, а маршрут №41 проследует до своей конечной остановки в обход.

Фото: ЗАКС.Ру


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