С начала СВО в России заблокировали 30 тысяч призывов к несанкционированным акциям

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин обнародовал актуальную информацию о блокировках контента, который связан с военной спецоперацией и квалифицируется органами власти как запрещенный.

С 24 февраля прошлого года чиновникам удалось перекрыть доступ к 190 тысячам страниц, содержащих недостоверную информацию о СВО, передает "Интерфакс". Еще 85 тысяч страниц заблокировали из-за "элементов экстремистского контента" на них.

"Наша страна и наши люди всегда впереди себя несли флаг правды, к правде (мы) всегда стремимся", - произнес, в числе прочего, Субботин.

Кроме того, его ведомство за последние полтора года заблокировало около 30 тысяч призывов к выходу на несанкционированные пацифистские акции.

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