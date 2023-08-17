В Сестрорецке отремонтируют дореволюционное здание общественной бани

Вице-губернатор Кирилл Поляков посетил Сестрорецк и осмотрел банный комплекс на улице Мосина. Накануне Роспотребнадзор счел неудовлетворительным санитарное состояние бани, построенной 125 лет назад.
В своем Telegram-канале чиновник пообещал, что здание приведут в порядок. В ближайшее время специалисты возьмутся за проект реконструкции.
"Поручил при реконструкции использовать современные материалы, чтобы продлить срок службы здания", - написал Поляков.
Помимо проведения капитального ремонта существует вероятность увеличения числа банных дней в неделю: заведение чрезвычайно востребовано у горожан. Многие из них живут в неблагоустроенном жилом фонде.