Лукашенко признал, что войска РФ заходили на Украину с территории его страны

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые публично признал, что российские военнослужащие в начале спецоперации заходили на территорию Украины с территории его государства. Речь идет о неких отдельных частях Вооруженных сил РФ.

"Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона - это спросите у [президента Украины Владимира] Зеленского", - также произнес лидер соседней страны (цитата по ТАСС).

Откровение прозвучало на YouTube-канале украинской журналистки Дианы Панченко. В том же интервью Лукашенко заявил, что не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным спецоперацию до самого ее начала. Со временем, по мнению белорусского лидера, Путин стал "мудрее и хитрее. По прогнозу Лукашенко, российский президент будет переизбран в марте следующего года.

фото: kremlin.ru