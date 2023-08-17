Градозащитники пожаловались на неаккуратный капремонт дома в центре Петербурга

Петербургские градозащитники из движения "SOS СПб СНОС" рассказали о своем противодействии работам в доходном доме Бориса Гиршовича (Рузовская улица, 19). По их словам, накануне исполнители капитального ремонта повредили три окна на черной лестнице, после чего рабочих удалось остановить неравнодушным гражданам.

Активисты отмечают, что здание 1908-1909 годов постройки ценно в том числе историческими витражами и овальным окном на входе в дом.

Опасаясь дальнейшего причинения вреда зданию, градозащитники подали в КГИОП заявку на выявление объекта в качестве памятника. По действующему закону, на время рассмотрения такой заявки попытки что-либо выломать или демонтировать в нем будут считаться уголовным преступлением.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram