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Новости 20:55

Макаревича* оштрафовали из-за некорректной плашки иноагента

фото ЗакС политика Макаревича* оштрафовали из-за некорректной плашки иноагента

Суд в Москве оштрафовал на 35 тысяч рублей музыканта и общественного деятеля Андрея Макаревича*. Решение связано с оформлением Telegram-канала лидера "Машины времени". Об этом сообщает медиапроект "Осторожно, новости!".

Суд счел, что плашка иноагента, обязательная к проставлению в каждом посте, отличается от положенной по закону. Протокол на музыканта составили по ч. 4 ст. 19.34 КоАП.

Некоторые посты музыканта предваряются текстом "Иностранный агент Макаревич* Андрей Вадимович, 18+". Требуемый законодательством текст в несколько раз длиннее.

*Минюст внес Андрея Макаревича в единый реестр иноагентов

фото: скриншот видеозаписи из Telegram-канала "Группа "Машина времени"


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