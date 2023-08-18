В Пушкине собираются восстановить столетний Царский вокзал

Здание Царского вокзала в Пушкине будет восстановлено, пообещал 17 августа губернатор Александр Беглов. Заявление прозвучало на первом заседании попечительского совета фонда "Царскосельский вокзал", участниками которого стали депутаты Владимир Ресин и Леонид Слуцкий.

"Мы создали фонд, чтобы восстановить Царский вокзал — единственный императорский вокзал в России. Сейчас разрабатывается концепция использования здания после реставрации", — транслирует слова губернатора его пресс-служба.

По словам Беглова, средства на реставрацию будут поступать как из федерального, так и из регионального бюджета. Также планируется привлечь финансирование от граждан.

Сейчас в здании вокзала проводится комплексное исследование с целью дальнейшей реставрации. Последняя станет одним из этапов развития местности, включающей в себя Федоровский городок, Фермский парк и прочие объекты.

Царский вокзал был построен в 1911 году в неорусском стиле, здание не используется с 1930-х годов.

Фото: gov.spb.ru