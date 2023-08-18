В Смольном пообещали обустроить 35 светофоров у школ и детсадов

В общей сложности 35 светофоров планируется обустроить у школ, детских садов, колледжей и университетов в Петербурге до конца 2023 года, сообщили 18 августа в администрации губернатора. Ожидается, что устройства появятся в общей сложности у 50 учреждений образования.

Говоря о планах установки светофоров, губернатор Александр Беглов напомнил о скором начале нового учебного года и заявил о важности обеспечения безопасности детей поблизости от мест учебы. "Проведена значительная работа по обустройству в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов, в том числе, вблизи школ и других учебных заведений", — заявил он.

Новые светофоры должны появиться в 10 районах города. В частности, они появятся у детсадов №№ 60 и 89, школ №№ 26, 133, 180, 187 и 627, а также у Российского института истории искусств, Высшей школы экономики, у Петербургского архитектурно-строительного колледжа и ряда других учреждений.

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