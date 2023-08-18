В Горелово прокуратура пресекла незаконный выброс мусора

Сотрудники прокуратуры Красносельского района застиглис поличным водителей самосвалов, незаконно выбрасывавших мусор в поселке Горелово, рассказали в надзорном ведомстве. Поимка произошла в ходе объезда поднадзорной территории работниками ведомства.

Согласно сообщению прокуратуры, в самосвалах перевозились твердые бытовые отходы и грунт. Часть грунтовых отходов водители успели выбросить до того, как их застигли. При этом у них не нашлось необходимой сопроводительной документации, а полигона для складирования отходов поблизости попросту нет.

"В результате координационных мер, принятых прокуратурой Красносельского района, дальнейшая незаконная отгрузка отходов пресечена", — сообщили в надзорном ведомстве.

Самосвалы отправлены на штрафстоянку, решается опрос о мерах прокурорского реагирования для ликвидации свалки. Материалы планируется направить правоохранителям для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"