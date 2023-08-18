В Карелии на блогера составили протокол из-за символики штабов Навального*

Карельский блогер Алексей Трунов доставлен в Петрозаводский городской суд с протоколом о публичной демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), рассказал 18 августа Telegram-канал From Karelia with freedom. Накануне он сообщил о задержании полицией.

По информации канала, поводом для задержания Трунова стала публикация ссылки на видеозапись в YouTube с логотипом штабов Навального*. Пост был размещен на его странице во "ВКонтакте".

Минувшую ночь Трунов провел под стражей в ожидании суда. Предыдущим вечером он жаловался на условия в автозаке. "Меня до сих пор держат в автозаке, очень душно. Сейчас буду орать. Машина работает на холостых. Никого нет. Пахнет гарью", — писал он.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов.

Фото: Алексей Трунов/ "ВКонтакте"

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.