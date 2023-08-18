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Новости 13:59

С начала года в суды поступило рекордное количество дел о финансировании экстремизма

фото ЗакС политика С начала года в суды поступило рекордное количество дел о финансировании экстремизма

За неполный 2023 год в российские суды поступило рекордное количество уголовных дел о финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), подсчитала "Медиазона"*. К настоящему моменту их количество уже превысило общее число подобных дел, зарегистрированных в 2022 году.

Согласно данным издания, за семь месяцев 2023 года в суды поступило 25 уголовных дел о финансировании экстремизма. При этом за весь прошлый год суды зарегистрировали 18 таких дел.

Параллельно с увеличением количества дел растет и количество подсудимых. Если в 2022 году по статье о финансировании экстремизма были осуждены 60 человек, то за неполный 2023 год перед судом предстали уже 97 граждан. Приговоры были вынесены 29 фигурантам, прочие 68 человек ожидают решения на свой счет.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: pixabay


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