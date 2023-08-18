В Госдуме занялись разработкой концепции школьного урока по семьеведению

Рабочая группа в Госдуме занимается разработкой концепции школьного урока по семьеведению, рассказала 18 августа первый зампред парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в ходе круглого стола в Общественной палате.

"Я хочу несколько слов сказать про семьеведение — это очень важная тема, которой сейчас занимается наш комитет по вопросам семьи, женщин и детей, у нас есть даже отдельная рабочая группа", — приводит слова депутата РИА "Новости".

Буцкая отметила, что перед рабочей группой стоит ряд проблем, включая вопросы о том, кто будет вести курс, какой формат более подойдет для школьников и какую литературу следует использовать. Она добавила, что ученики могут быть в курсе биографии педагога и потому последнего следует подбирать с мыслью о том, чтобы он не стал антипримером.

Также депутат посетовала на сложности с подбором книг, в которых был бы представлен положительный пример отца. "Ищем литературное произведение, в котором показана личность отца, вот отец, на которого можно положиться. Фильмы есть, литературных произведений найти пока не можем", — пожаловалась Буцкая.

Фото: ЗАКС.Ру