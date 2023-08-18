В Петербурге построят крупный научно-производственный центр беспилотников

В особой экономической зоне технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) "Санкт-Петербург" создадут крупный научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов, о чем пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика.

"Санкт-Петербург обладает всей необходимой для этого инфраструктурой. Важно сейчас в соответствии с принятой стратегией развития беспилотной авиации сделать уверенный шаг вперед", - заявил чиновник.

На сегодняшний день город выпускает почти треть всех дронов в стране. В их разработке и производстве заняты свыше двадцати компаний. Продукция применяется преимущественно в гражданских целях.

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