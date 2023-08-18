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Новости 16:20

Правительство определилось с праздничными днями на следующий год

фото ЗакС политика Правительство определилось с праздничными днями на следующий год

Кабинет министров утвердил график выходных и праздничных дней на предстоящий год. Новогодние каникулы окажутся длиннее предыдущих и составят десять дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января.

По случаю Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня: с 23 по 25 февраля. В честь Международного женского дня нерабочими сделали дни с 8 по 10 марта.

Выходных на майских праздниках будет восемь: это дни с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Кроме того, чиновники предусмотрели для соотечественников отдых 12 июня, 3 и 4 ноября и в дни с 29 по 31 декабря 2024 года.

photo_2023-08-18_15-50-11.jpg (174 KB)изображение: Telegram-канал правительства России

Фото: ЗАКС.Ру


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