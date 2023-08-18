Бельский прояснил судьбу дома с затопленным подвалом на Невском проспекте

Спикер ЗакСа Александр Бельский рассказал о жалобе одной из жительниц центра города, которую не устраивают регулярные подтопления подвала. Речь идет о жилом доме №147 по Невскому проспекту, построенном в XX веке до революции.

Петербурженка выразила беспокойство за сохранность фундамента и попросила решить ее проблему.

Бельскому удалось узнать в администрации Центрального района, что адрес находится на контроле чиновников. По состоянию на сегодняшний день сотрудники коммунальных служб откачали воду из подвала и оставили помещение сохнуть.

"В перспективе выявлять протечки будет управляющая компания", - добавил депутат в своем Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру