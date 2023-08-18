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Новости 17:30

Милонов: Психопатов среди парламентариев, думаю, нет

фото ЗакС политика Милонов: Психопатов среди парламентариев, думаю, нет

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов оценил инициативу членов красноярского городского совета, предложивших проверять психическое здоровье народных представителей. Авторы идеи собираются направить в нижнюю палату официальное обращение, посвященное проблеме. Со своей стороны, Милонов заметил, что его коллеги и сегодня должны проходить строгую медкомиссию.

"Психопатов среди парламентариев, думаю, нет. Либо мастерски скрываются. Опять же: а не станет ли норма о проверке на нормальность инструментом давления и цензуры?", - поделился петербуржец своим соображением с РИА "Новости".

Законодательное предложение он поставил в один ряд с другими инициативами, как правило, исходящими, по выражению единоросса, от "крикливого оппозиционного меньшинства".

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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